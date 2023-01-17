В Польше состоялась первая личная встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом главком сообщил в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины.

Обозначил насущные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу", - написал Залужный.

Напомним, ранее Валерий Залужный сообщил в телефонном разговоре с генералом Марком Милли, где на фронте сейчас самая сложная обстановка.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.