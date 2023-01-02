Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с помощью инфографики подвел итоги 2022 года для ВСУ.

Согласно опубликованным слайдам, ВСУ смогли вернуть 40% захваченных Россией после 24 февраля территорий и 28% всех оккупированных РФ территорий. Отмечается, что освобождение правобережной Херсонской области довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв. км.

На сегодняшний день Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3786 км, в т.ч. активная линия фронта с агрессором составляет 1500 км, отметил главнокомандующий.

Подготовка бойцов ВСУ проходит в 17 европейских странах, подготовлено более 20 тысяч военнослужащих.

При этом эвакуировано более 600 тысяч человек с районов ведения боевых действий.

Более тысячи тяжелораненых военнослужащих направили на лечение и реабилитацию в страны-союзники.

От взрывоопасных предметов очищено 1 тысяча 346 гектаров территории.

Госнаграды за мужество и героизм получили почти 29 тысяч бойцов.

Украинцы бьются не только за нашу страну, а и за Европу и сохранение мира во всём мире.

Ранее Киевская военная администрация подвела итоги 2022 года, написав о 52 атаках, 120 погибших и почти 694 часах тревоги.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.