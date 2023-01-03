На фронте наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск в Донецкой области. Об этом главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в телефонном разговоре с генералом Марком Милли, председателем объединенного комитета начальников штабов США.

О разговоре Залужный написал в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная и в направлении Лисичанска, где армия РФ "фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление".

"На Донецком направлении нам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продлить контрнаступательные действия. Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия по защите от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируется", – сообщил Залужный.

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