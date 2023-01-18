Появилось видео из Соледара. Так выглядит сейчас одна из улиц города, за который месяцами шли тяжелые бои.

Видео, показывающее тотальную разруху, опубликовано в российских телеграм-каналах.

Напомним, что Россия заявила о захвате Соледара еще 13 января.

Однако в ВСУ до сих пор говорят, что украинские военные в Соледаре продолжают давать отпор россиянам.

Хотя уже и британская разведка заявила, что Соледар перешел под контроль россиян.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.