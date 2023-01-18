Полная разруха. Появилось видео из Соледара, за который месяцами шли бои
Появилось видео из Соледара. Так выглядит сейчас одна из улиц города, за который месяцами шли тяжелые бои.
Видео, показывающее тотальную разруху, опубликовано в российских телеграм-каналах.
Напомним, что Россия заявила о захвате Соледара еще 13 января.
Однако в ВСУ до сих пор говорят, что украинские военные в Соледаре продолжают давать отпор россиянам.
Хотя уже и британская разведка заявила, что Соледар перешел под контроль россиян.
Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.
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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.