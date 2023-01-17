В Восточной группировке войск ВСУ заявляют, что украинские военные продолжают находиться в Соледаре Донецкой области и давать отпор российской армии.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Суспильному".

"Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", - сказал он.

Отметим, вчера в ВСУ заявили, что украинские подразделения продолжают держать оборону в Соледаре и на подступах к городу.

При этом минобороны РФ 13 января заявило о захвате Соледара.

После этого в ВСУ опровергли заявление минобороны РФ о захвате Соледара.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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