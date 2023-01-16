Штурмом Соледара со стороны ЧВК "Вагнер" руководил бывший российский военный, судимый за мошенничество.

Об этом пишет расследовательский центр "Досье", которому удалось идентифицировать этого человека.

Человек, в котором журналисты узнали уроженца Ростовской области Антона Олеговича Елизарова "засветился" на видео, опубликованном на канале Пригожина. Пригожин на этом видео его и представил как "руководителя штурма Бахмута".

Елизаров - 1981 года рождения. В 2003 году закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, служил в Новороссийске.

В 2014-м он был обвинен в мошенничестве со служебной квартирой, которую он пытался приватизировать по поддельным документам. Он был осужден на 3 года лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей.

Он пытался судиться с минобороны РФ за квартиру, но в 2016-м был выселен.

В "Вагнере" он числится минимум с 2016 года, воевал в Сирии, в 2017-м был там ранен осколком в бедро, в 2018-2019 работал инструктором в ЦАР, в 2021-м воевал в Ливии, в 2022-м его видели вместе с Пригожиным на похоронах вагнеровца Алексея Нагина.

Судя по видеозаписи, он носит на груди звезду героя России и аналогичные "награды" от "ЛДНР".

По данным британской разведки, Украина сохраняет позиции в Соледаре перед лицом атак "вагнеровцев".

В ВСУ заявили, что украинские подразделения продолжают держать оборону в Соледаре и на подступах к городу.