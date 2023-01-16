Штурмом Соледара руководил Антон Елизаров (справа от Евгения Пригожина)

Штурмом Соледара со стороны ЧВК "Вагнер" руководил бывший российский военный, судимый за мошенничество.

Об этом пишет расследовательский центр "Досье", которому удалось идентифицировать этого человека.

Человек, в котором журналисты узнали уроженца Ростовской области Антона Олеговича Елизарова "засветился" на видео, опубликованном на канале Пригожина. Пригожин на этом видео его и представил как "руководителя штурма Бахмута".

Елизаров - 1981 года рождения. В 2003 году закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, служил в Новороссийске.

В 2014-м он был обвинен в мошенничестве со служебной квартирой, которую он пытался приватизировать по поддельным документам. Он был осужден на 3 года лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей.

Он пытался судиться с минобороны РФ за квартиру, но в 2016-м был выселен.

В "Вагнере" он числится минимум с 2016 года, воевал в Сирии, в 2017-м был там ранен осколком в бедро, в 2018-2019 работал инструктором в ЦАР, в 2021-м воевал в Ливии, в 2022-м его видели вместе с Пригожиным на похоронах вагнеровца Алексея Нагина.

Судя по видеозаписи, он носит на груди звезду героя России и аналогичные "награды" от "ЛДНР".

По данным британской разведки, Украина сохраняет позиции в Соледаре перед лицом атак "вагнеровцев".

В ВСУ заявили, что украинские подразделения продолжают держать оборону в Соледаре и на подступах к городу.

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