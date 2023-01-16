Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 16 января заявил, что украинские подразделения продолжают держать оборону в Соледаре и на подступах к городу.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступах. На Бахмутском направлении произошло 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар 134 раза обстрелял враг", - сказал Череватый.

Напомним, в утренней сводке британской разведки также заявлялось, что Украина, вероятно, все еще сохраняет позиции в Соледаре.

Ранее в Минобороны также заявляли о продолжении боев в Соледаре и призвали доверять только информации командования.

При этом вчера украинский журналист Бутусов заявлял об уходе украинских войск из жилых районов Соледара.

Тем временем война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны.

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