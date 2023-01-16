В Донецке 16 января был обстрелян торговый центр на проспекте Ильича, в результате он полностью разрушен. От него осталась одна стена.

Фото оставшихся от здания руин публикуют местные телеграм-каналы.

"Власти ДНР" сообщили, что из-под завалов обрушившегося в результате обстрела торгового центра извлекли тело мужчины.

Ранее мы писали, что кроме торгового центра под обстрел попали другие здания, в том числе жилые многоэтажки.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.