В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Российские телеграм-каналы предполагают, что Рыбаков погиб после недавнего обстрела гостиницы "Виктория". А также отмечают, что после ряда подобных случаев "командировочные" из РФ теперь предпочитают селится не в гостиницах, а на квартирах или в частном секторе.

Напомним, на прошлой неделе, 21 декабря, в Донецке был обстрелян ресторан азербайджанской и европейской кухни "Шеш-Беш" на улице Араратской, где бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Рогозин, а также сопровождавшие его лица получили ранения.

Мы сообщали о том, что Reuters опубликовало фото из ресторана в Донецке после прилета.

Также мы писали о том, что бывшего главу "Роскосмоса" Рогозина уже прооперировали в одной из больниц Московского региона. По словам его помощника, "провели сложную операцию" по извлечению осколка из района шейного позвонка.