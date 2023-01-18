Сербия пытается дистанцироваться от Москвы, поскольку война в Украине обостряет отношения между двумя странами и их лидерами.

Об этом пишет Bloomberg.

В свежем интервью президент Александр Вучич отверг территориальные претензии Владимира Путина к Украине и предсказал, что в войне "худшее еще впереди", поскольку обе стороны окопались.

Вучич, который в последние годы провел десятки встреч с Путиным, сказал, что не разговаривал со своим коллегой "много месяцев".

"Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина - так и останется", - сказал Вучич.

Отметим, что Сербия не признает аннексию Крыма ещё с 2014 года. В этом плане позиция Белграда сейчас никак не изменилась.

Для Сербии принципиально важен вопрос территориальной целостности, так как у неё есть проблема Косово - край, который провозгласил свою независимость при поддержке США.

Сербия настаивает, что Косово - это ее территория. И с такой позицией согласны многие страны. Украина также не признает независимость Косово.

Ранее мы писали, что президент Сербии осудил вербовку сербов ЧВК "Вагнер" и призвал российские медиа прекратить рекламировать вербовку.

Также мы сообщали, что Вучич сравнил премьера частично признанного Косова Альбина Курти с Владимиром Зеленским, а себя с Путиным. Так он отреагировал на заявление Курти, что "граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России".

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.