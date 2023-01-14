Президент Сербии Александр Вучич сравнил премьера частично признанного Косова Альбина Курти с Владимиром Зеленским.

Сербский лидер прокомментировал заявление Курти, что "граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России".

"Не знал, что Курти теперь уже и НАТО, но если он считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы, и это ни российские, ни натовские границы. У нас есть свои границы, установленные уставом ООН и резолюцией 1244. Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как маленького Путина и так далее. Я не обращаю внимания на это, я наслушался глупостей за последний год сколько угодно", - заявил Вучич.

Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал девять стран, отозвавших признание самопровозглашенного Косова. В список вошли Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы.

Как сообщала "Страна", 14 декабря власти Косово подписали заявку на вступление в ЕС. Подписи поставили президент Косово, главы правительства и парламента.

Также недавно власти непризнанного Косова заявили, что хотят значительно увеличить численность солдат и военной техники НАТО.