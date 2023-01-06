Президент Сербии Александр Вучич сравнил свое "приручение" чиновниками Евросоюза с выступлением волка в цирке.

Об этом пишут Telegram-каналы.

На пресс-конференции Вучич прокомментировал материал немецкого издания Die Zeit, в котором утверждалось, что "приручить" сербского лидера можно, только пригрозив приостановить кандидатство его страны в члены ЕС и прекратить оказывать финансовую помощь.

"Скажу вам так. Я 15 лет назад водил свою дочь в цирк. И запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон. А самый сильный - тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни волка, ни волчонка", - заявил он.

Отметим, что фамилия Вучича переводится с сербского как "волчонок" или "Волков".

Ранее мы писали, что президент Сербии Александар Вучич обвинил европейских чиновников в предвзятости по отношению к ситуации в Косово.

Напомним, на днях Александар Вучич назвал девять стран, отозвавших признание самопровозглашенного Косово. По его словам, ими стали Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы.

Также мы рассказывали, что недавно Сербия получила ракеты "от одной европейской страны" и троекратно увеличит войска специального назначения.