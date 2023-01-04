Президент Сербии Александар Вучич назвал девять стран, отозвавших признание самопровозглашенного Косова.

Их Вучич перечислил на состоявшейся в среду ежегодной итоговой пресс-конференции.

"На сегодняшний день 106 стран не признают независимость Косова, всего 84 признают, три страны - не до конца. У нас есть 9 стран, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы. Есть у нас, ожидаем и десятую", - добавил Вучич.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подтвердил журналистам информацию, что "еще одна страна отозвала признание Косова".

Министр отметил, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косова в ответ на нарушение Приштиной Вашингтонских соглашений, согласно которым непризнанное образование не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.

Как сообщала "Страна", 14 декабря власти Косово подписали заявку на вступление в ЕС. Подписи поставили президент Косово, главы правительства и парламента.

Также недавно власти непризнанного Косова заявили, что хотят значительно увеличить численность солдат и военной техники НАТО.