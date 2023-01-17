Президент Сербии Александр Вучич осудил вербовку сербов ЧВК "Вагнер" и призвал российские медиа прекратить рекламировать вербовку.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 17 января.

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилами?", - цитирует Вучича Reuters.

Напомним, в пятницу сербские СМИ написали, что российский телеканал RT запустил сайт на сербском языке, и публикует рекламу ЧВК "Вагнер" о наборе наемников для войны в Украине.

На это отреагировали в США. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе визита в Сербию заявил, что деятельность ЧВК "Вагнер" вызывает беспокойство у властей США, поэтому Вашингтон ведет работу по нейтрализации этой военной кампании.

Сегодня российские СМИ показали видео с сербами, которые проходят подготовку на захваченных территориях Запорожской области "в составе добровольческого батальона имени Павла Судоплатова" для участия в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.

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