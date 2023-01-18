Контроль над Соледаром в Донецкой области перешел российской стороне. ВСУ, вероятно, вышли из города и продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Также в разведке публикуют снимки, на которой отражены бои на юге и востоке Бахмута:

"На снимках видно, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города", - говорится в отчете.

Ранее мы сообщали, что вчера в ВСУ сообщили, что украинские военные в Соледаре продолжают давать отпор россиянам.

Ситуацию в Соледаре и его окрестностях "Страна" подробно разбирала в отдельном материале.

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