В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 18 января.

Ее Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

Главное из вечерней сводки:

1. Армия РФ наступает на Бахмутском направлении, безуспешно пытается наступать на Авдеевском направлении и улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

2. На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах Орехова и Гуляйполя. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях они обороняются.

3. Армия РФ нанесла 22 авиаудара и произвела более 50 обстрелов из РСЗО.

4. На территории республики Беларусь продолжаются совместные учения ВКС РФ и ВВС и ПВО Беларуси. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян и 3 по позициям его ЗРК.

6. ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

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