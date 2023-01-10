Компания L3Harris Technologies заключила контракт с минобороны США на 40 миллионов долларов для поставки Украине 14 разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Vampire. Первые четыре системы должны передать нашей стране к середине 2023-го, остальные - к концу года.

Об этом говорится в пресс-релизе L3Harris Technologies.

Согласно контракту с минобороны США, компания установит Vampire на транспортные средства, предоставленные американским правительством.

"Переносный комплект Vampire позволит сухопутным войскам Украины обнаруживать и сбивать вражеские беспилотники, а также защищаться от наземных угроз со стороны противника. Системы предназначены для обеспечения критически важных защитных средств, которые помогут Украине оградить гражданскую инфраструктуру от атак", - сообщили в компании.

Ракетные системы Vampire будут оснащены передовым датчиком наведения WESCAM MX-10 RSTA и ракетами Advanced Precision Kill Weapons System, что позволит оператору быстро и точно поражать цели.

Ранее сообщалось, что The Wall Street Journal писал, что Пентагон испытывает сложности с поставкой Украине систем Vampire.

Также мы писали, что Пентагон может включить в следующий пакет помощи для Украины боевые бронированные машины Stryker, по данным Politico.