В результате спецоперации в Одесской области сотрудники СБУ задержали мужчину, который собирал данные о ВСУ и энергообъектах для россиян.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области в Facebook.

По данным СБУ, подозреваемый - чиновник одного из предприятий Измаильского порта, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель российских спецслужб. Мужчина собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории города. Прежде всего его интересовали локации электроподстанций и других городских объектов энергетики.

Кроме этого, он разведывал места базирования украинских блокпостов. Во время скрытого наблюдения изучал их вооружение и количество задействованного личного состава.

Также подозреваемый передавал врагу сведения о специфике защиты и особенностях деятельности местного порта.

"Разведывательная информация требовалась российским захватчикам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Установлено, что российский агент должен был передать разведданные своему куратору в виде электронных координат и фотоматериалов через анонимный телеграмм-канал", - говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что СБУ обезвредила группу из 7 человек, которая корректировала ракетные удары по Днепру.

Также мы сообщали, что в Черкассах работник медучреждения передавал россиянам координаты ВСУ и энергообъектов Украины.