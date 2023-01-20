СБУ сообщает об обезвреживании группы из 7 человек, которые подозреваются в корректировке ракетных ударов по Днепру.

Как заявляют в спецслужбе, они передавали противнику координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе и энергогенерирующих предприятий. После ударов задержанные, по данным СБУ, посещали места прилетов, чтобы оценить последствия атак и повторно их скорректировать, сообщают в СБУ.

"Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару РФ по жилому дому в Днепре 14 января", - говорится в сообщении.

Также, как считают в СБУ, они собирали данные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны и выявляли позиции ПВО. Собранную информацию "они передавали представителям ГРУ через резидента группы", сообщают в спецслужбе.

Как писала "Страна", число погибших в результате удара по многоэтажке в Днепре увеличилось до 46 человек.

Ночью 19 января россияне ударили из "Градов" и артиллерии по Днепропетровской области, повреждены жилые дома.

Тем временем война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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