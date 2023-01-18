Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.

Об этом спецслужба сообщает в телеграм-канале.

СБУ рассматривает такие версии авиакатастрофы в Броварах:

Нарушение правил полета;

Техническая неисправность вертолета;

Умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Напомним, на город рухнул вертолет, в котором летело руководство МВД. Погибли 16 человек, среди них - министр внутренних дел Денис Монастырский его зам и госсекретарь ведомства.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что рухнул вертолет модели Super Puma, переданный Францией. Такие вертолеты есть у всех силовых структур - пограничников, МВД и Нацгвардии. Данный вертолет принадлежал ГСЧС (ЕС-225, бортовой номер 54). Причины трагедии пока достоверно неизвестны.

Как сообщалось, вертолет с руководством МВД летел в одну из горячих точек.

На месте трагедии в Броварах продолжают ликвидировать последствия авиакатастрофы. Мы публиковали фото с места трагедии.

Также в отдельном материале разбирались, что известно на данный момент о падении вертолета в Броварах.