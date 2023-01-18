Министр внутренних дел Денис Монастырский, который погиб в результате крушения вертолета утром 18 января, в Броварах, летел в одну из горячих точек.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге, комментируя катастрофу с разбившимся вертолетом.

"Конечно, цель - по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", - сказал он.

Вертолет долгое время летел на низкой высоте, добавил замглавы начальника полиции Киевской области Андрей Небытов.

Как сообщалось, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел - глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что вертолет, потерпевший крушение в Броварах, выполнял задание ГосЧС. На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.

Мы публиковали фото и видео последствий падения вертолета в Броварах.

Также публиковали рассказ очевидцев о крушении.

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