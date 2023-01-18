Очевидцы авиакатастрофы в Броварах рассказали об увиденном журналистам.

"Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все", - описывает последние минуты перед авиакатастрофой местный житель

Напомним, следствие устанавливает причины крушения вертолета в Броварах, при крушении которого погибли глава МВД Монастырский, его заместитель и госсекретарь МВД.

Также в сети появились фото и видео последствий падения вертолета в Броварах.

Утром в Броварах упал вертолет рядом с детским садом и жилым домом. Офис президента назвал случившееся трагедией.

На данный момент известно о 18 погибших, из них трое детей. 9 погибших были на борту вертолета. Среди жертв - министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они были на борту вертолета.

Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

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