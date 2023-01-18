В Офисе президента заявили, что в среду, 18 января, в Броварах на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат.

Об этом написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко у себя в телеграм-канале.

Также Тимошенко назвал случившееся в Броварах трагедией. О погибших не сообщается. При этом, по его данным, растет число пострадавших.

В МВД позже сообщили о пяти пострадавших в Броварах, где на город рухнул вертолет.

Вместе с тем, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил падение вертолета в Броварах. ЧП произошло рядом с детским садом и жилым домом, заявил он.

В саду в это время были дети. На данный момент всех эвакуировали.

Также в сети появилось видео, как утверждается из школы в Броварах, рядом с которой, предположительно, упал вертолет. Авторы видео говорят, что из здания выводят детей.

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