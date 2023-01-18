В вертолете, который разбился в Броварах 18 января, погибло руководство МВД.

Что известно о трагедии. Сколько погибших

По последним данным Нацполиции, после падения вертолета в Броварах ранено 10 детей, двое погибло. Всего пострадало 22 человека, они находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

При этом глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщат уже о 17 погибших.

По данным источников "Страны", на борту рухнувшего в Броварах вертолета находились министр МВД Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что вертолет, потерпевший крушение в Броварах - выполнял задание ГСЧС.

"Случилась такая неприятная ситуация и больше о ней расскажут именно сотрудники ГСЧС", - рассказал он в эфире телемарафона.

На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.

Также Юрий Игнат назвал модель вертолета, который разбился в Броварах.

Это вертолет, который передавала Франция. Модель - Super Puma, такие есть у всех силовых структур - пограничники, МВД и Нацгвардия, сообщил Игнат в эфире телемарафона.

Будет создана государственная комиссия для определения причин происшествия, сообщил он.

На брифинге в Офисе президента, комментируя катастрофу с разбившимся вертолетом МВД, заявили, что погибший в Броварах министр Денис Монастырский летел в одну из горячих точек.

"Конечно, цель - по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", - заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вертолет долгое время летел на низкой высоте, добавил замглавы начальника полиции Киевской области Андрей Небытов.

Появилась официальная информация ГСЧС по авиакатастрофе в Броварах.

В частности, называют состав экипажа - 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, и 3 члена экипажа ГСЧС.

В ГСЧС заявляют о 15 погибших (ранее сообщалось о 18), и травмировании 25 человек (15 взрослых и 10 детей). Сообщают, что данная информация требует уточнения.

Также сообщают, что кроме детского сада поврежден также 14-этажный жилой дом (там выбиты стекла) и 3 легковых авто.

Подтверждено. что вертолет принадлежал ГСЧС (ЕС-225, бортовой номер 54).

Очевидцы авиакатастрофы в Броварах рассказали об увиденном:

"Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все", - описывает последние минуты перед авиакатастрофой местный житель.

Версии крушения

Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какие версии трагедии с вертолетом в Броварах рассматривает следствие.

"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", - заявил он в своем телеграм-канале.

Фото и видео с места падения

В сети появилось видео пожара после падения вертолета в Броварах Киевской области. На кадрах слышны крики людей.

Также в телеграм-каналах публикуют панорамный снимок места падения вертолета в Броварах. Видно, что пожар масштабный и сильно затронул стоящее рядом здание.

Поскольку власти подтвердили ЧП, а не прилет, многие начали выкладывать видео с места падения вертолета в Броварах без ретуши.

Магнолия ТВ также опубликовала фото с места трагедии. На одном из них - предположительно мертвое тело.