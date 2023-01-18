18 января в Броварах из-за крушения вертолета погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", -написал Клименко в Facebook.

Напомним, вертолет, разбившийся в Броварах, выполнял задачу ГосЧС. По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната вертолет выполнял спасательную операцию.

"Случилась такая неприятная ситуация и больше о ней расскажут именно сотрудники ГосЧС", - рассказал он в эфире телемарафона.

Вертолет упал сегодня утром рядом с детским садом и жилым домом.

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