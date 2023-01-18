Вертолет, разбившийся в Броварах, выполнял задачу ГосЧС
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что вертолет, потерпевший крушение в Броварах, выполнял задание ГосЧС.
"Случилась такая неприятная ситуация и больше о ней расскажут именно сотрудники ГосЧС", - рассказал он в эфире телемарафона.
На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.
Напомним, по данным полиции, в результате крушения погибли 3 человека. В вертолете погибло руководство МВД.
Вертолет упал сегодня утром рядом с детским садом и жилым домом.
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