Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что вертолет, потерпевший крушение в Броварах, выполнял задание ГосЧС.

"Случилась такая неприятная ситуация и больше о ней расскажут именно сотрудники ГосЧС", - рассказал он в эфире телемарафона.

На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.

Напомним, по данным полиции, в результате крушения погибли 3 человека. В вертолете погибло руководство МВД.

Вертолет упал сегодня утром рядом с детским садом и жилым домом.

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