Рухнувший сегодня в Броварах вертолет - это машина из партии вертолетов, закупленных у Франции в 2018 году.

"Страна" тогда о них рассказывала. И мы писали, что как раз у модели EC225 (или Н225), падение которой сегодня подтвердили власти, был ряд технических проблем.

У компании Airbus Helicopters на тот момент было несколько судебных исков по поводу "врожденной" неисправности самолета, о чем писали профильные СМИ.

Как оказалось, эти еврокоптеры иногда теряют в полете несущий винт, страдая "потенциально катастрофическим сбоем в конструкции".

Такие выводы экспертов еще в 2016 году публиковали западные СМИ после того, как в 2009 году в море у берегов Шотландии на этом вертолете разбились 14 человек.

В отчете утверждалось, что в коробке передач вертолета Super Puma была выявлена серьезная проблема, связанная с повреждением подшипников. Она же называется вероятной причиной крушения этого вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и потенциально еще шести других случаев, начиная с 1980 года.

Совпадение или нет - но через несколько месяцев после катастрофы в Норвегии Польша вышла из переговорного процесса по закупке 50 экземпляров военной версии этого вертолета.

Изначально коробка передач разрабатывалась в 1960-х годах для моделей вертолетов весом до 7 тонн, а впоследствии стала применяться в моделях существенно тяжелее - 11 тонн.

Из-за этого модели Super Puma EC225 LP и AS332 L2 даже получали временный запрет на полеты. Тогда предполагалось, что вертолету необходима полная модернизация, которая может занять пять лет.

Производитель вертолета, компания Airbus Helicopters подтверждала проблемы с коробкой передач и объявляла о "временных действиях" по замене деталей.

Правда, до 2017 года запреты на полеты "Суперпумы" во многих странах были сняты - производитель нашел способ устранить неисправность. Тем не менее, несколько машин были возвращены покупателями на завод.

Ранее "Страна" писала обо всем, что известно о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД.