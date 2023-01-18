Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал модель вертолета, который разбился в Броварах. По его словам, это вертолет, который передавала Франция. Модель - Super Puma, какие есть у всех силовых структур - пограничников, МВД и Нацгвардии

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

Он также сообщил, что будет создана государственная комиссия для определения причин происшествия.

"Комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты, будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время", – заявил он.

Напомним, по данным Офиса президента, вертолет с руководством МВД, который разбился в Броварах, летел в одну из горячих точек.

Как сообщалось, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел - глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что вертолет, потерпевший крушение в Броварах, выполнял задание ГосЧС. На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.

Мы публиковали фото и видео последствий падения вертолета в Броварах.

Также публиковали рассказ очевидцев о крушении.

"Страна" следит за новостями 18 января в своем онлайне.

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