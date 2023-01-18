По данным Нацполиции, после падения вертолета в Броварах Киевской области ранено десять детей, двое погибло.

Всего пострадало 22 человека, они находятся в больнице.

При этом позже губернатор Киевской области Алексей Кулеба уточнил, что количество погибших увеличилось до 18 человек.

Напомним, в этой катастрофе погибли руководство Министерства внутренних дел - глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Как сообщалось, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что вертолет, потерпевший крушение в Броварах, выполнял задание ГосЧС. На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.

Мы публиковали фото и видео последствий падения вертолета в Броварах.

"Страна" следит за новостями 18 января в своем онлайне.

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