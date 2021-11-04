Благодаря расшифровке данных с бортового самописца самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области 3 ноября, эксперты установили предварительную причину катастрофы. Борт мог рухнуть из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Несмотря на расшифровку "черного ящика" лайнера, принадлежащего белорусской авиакомпании "Гродно", следователи рассматривают три версии крушения Ан-12:

ошибка пилотирования;

сложные погодные условия;

техническая неисправность.

Транспортный самолет Ан-12, летел из Якутска в Иркутск и пропал с радаров днем 3 ноября. Позже было установлено, что воздушное судно потерпело крушение в нескольких километрах от аэродрома Иркутска.

На борту воздушного судна находились семь человек, выжить не удалось никому. Среди семерых членов экипажа были два гражданина Украины: Олег Щучко и Александр Чуприненко. Также в составе экипажа были граждане Российской Федерации и Беларуси.

Как писала "Страна", это уже вторая авиакатастрофа под Иркутском за текущую осень. 12 сентября там же совершил жесткую посадку и разрушился пассажирский самолет L-410 с людьми на борту.