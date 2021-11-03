Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что членами экипажа АН-12, разбившегося под Иркутском 3 ноября, были два украинца. Консульство в Новосибирске уже вышло на связь с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и ожидает результатов идентификации тел.

Об этом Николенко написал в Твиттере.

Сначала Николенко написал, что МИД проверяет информацию о находившихся на борту лайнера гражданах Украины. А через два часа подтвердил, что несколько украинцев были в самолете на момент крушения.

"По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были два украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства крушения. Горячая линия консульства для родственников: +79133791293", - сказано в посте Николенко.

Как рассказывала "Страна", в первой половине дня 3 ноября при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях рухнул самолет авиакомпании "Гродно". Воздушным судном управлял экипаж с двумя гражданами Российской Федерации, двумя украинцами и тремя белорусами.

К слову, это уже вторая авиакатастрофа под Иркутском за осень. 12 сентября там совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410 с людьми на борту.