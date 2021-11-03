В среду, 3 ноября, в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, в тайге недалеко от Иркутска, рухнул гражданский самолет Ан-12, который принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". На борту находилось семь человек, все они погибли.

Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.

"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - рассказал директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов.

Как сообщили в экстренных службах, самолет был охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров.

"По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - рассказали в ведомстве.

"В 15:51 по Москве (14:51 по Киеву - Ред.) открытое горение ликвидировано", - уточнили в МЧС.

По информации источника, все находившиеся на борту погибли. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Около 15:00 на месте трагедии нашли останки пятерых человек.

Руководство белорусской авиакомпании "Гродно" сообщило, что разбирается с информацией по поводу катастрофы. "Идет совещание у руководства, разбираются с поступившей информацией", - отметили в авиакомпании.

Ан-12 выполнял грузовой рейс. "Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования", - сообщили в Росавиации.

В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были белорусы, россияне и граждане Украины.

Вот список жертв

Александр Егоров - командир, Россия;

Олег Щучко - второй пилот, Украина;

Андрей Сергеев - штурман, Беларусь;

Юрий Крополев - бортмеханик, Россия;

Дмитрий Гармоненко - инженер, Беларусь;

Максим Карпун - авиаинженер, Беларусь;

Александр Чуприненко - Украина.

Ранее "Страна" сообщала, что в России рухнул военный самолет Ан-26, есть жертвы.