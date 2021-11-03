В тайге под Иркутском рухнул белорусский Ан-12. Семь человек погибли, среди них - украинцы
В среду, 3 ноября, в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, в тайге недалеко от Иркутска, рухнул гражданский самолет Ан-12, который принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". На борту находилось семь человек, все они погибли.
Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.
"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - рассказал директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов.
Как сообщили в экстренных службах, самолет был охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров.
"По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - рассказали в ведомстве.
"В 15:51 по Москве (14:51 по Киеву - Ред.) открытое горение ликвидировано", - уточнили в МЧС.
По информации источника, все находившиеся на борту погибли. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Около 15:00 на месте трагедии нашли останки пятерых человек.
Руководство белорусской авиакомпании "Гродно" сообщило, что разбирается с информацией по поводу катастрофы. "Идет совещание у руководства, разбираются с поступившей информацией", - отметили в авиакомпании.
Ан-12 выполнял грузовой рейс. "Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования", - сообщили в Росавиации.
В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были белорусы, россияне и граждане Украины.
Вот список жертв
- Александр Егоров - командир, Россия;
- Олег Щучко - второй пилот, Украина;
- Андрей Сергеев - штурман, Беларусь;
- Юрий Крополев - бортмеханик, Россия;
- Дмитрий Гармоненко - инженер, Беларусь;
- Максим Карпун - авиаинженер, Беларусь;
- Александр Чуприненко - Украина.
Ранее "Страна" сообщала, что в России рухнул военный самолет Ан-26, есть жертвы.