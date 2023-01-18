В сети появилось видео пожара после падения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый зам и госсекретарь МВД. На кадрах слышны крики людей.

Также в телеграм-каналах публикуют панорамный снимок места падения вертолета в Броварах. Видно, что пожар масштабный и сильно затронул стоящее рядом здание.

Поскольку власти подтвердили ЧП, а не прилет, многие начали выкладывать видео с места падения вертолета в Броварах без ретуши.

Магнолия ТВ также опубликовала фото с места трагедии. На одном из них - предположительно мертвое тело.

Напомним, утром в Броварах упал вертолет рядом с детским садом и жилым домом. Офис президента назвал случившееся трагедией.

На данный момент известно о 17 погибших, из них двое детей. 9 погибших были на борту вертолета. Среди жертв - министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они были на борту вертолета.

Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

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