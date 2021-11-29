Киевский апелляционный суд отказался отменить подозрение для экс-командующего Воздушными силами, генерал-полковника Сергея Дроздова, которому инкриминируют причастность к крушению под Харьковом учебного самолета АН-26, в котором погибли 26 человек - курсанты и члены экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение суда.

Апелляционная жалоба Дроздова была рассмотрена 6 ноября, суд отказал в ее удовлетворении и оставил выдвинутое экс-военачальнику подозрение в силе.

Адвокаты генерала просили суд отменить подозрение, поскольку вина Дроздова якобы основана только на результатах экспертиз, а они были проведены без привлечения специалистов летного дела. По данным экспертизы, проведенной по инициативе адвокатов фигуранта дела, командующий ВВС действовал в рамках нормативно-правовых актов и не причастен к катастрофе АН-26.

Суд решил, что вопрос виновности или не виновности Дроздова будет изучен позже - при рассмотрении дела по существу.

Рассмотрение дела по существу может начаться уже в январе 2022 года. Печерский районный суд Киева обязал Дроздова завершить начатое в мае ознакомление с 75 томами уголовного производства до 31 декабря. После этого обвинительный акт передадут в суд.

Напомним, 25 сентября прошлого года в Харьковской области упал самолет АН-26. Катастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек, 26 из них погибли.

В декабре прошлого года ГБР вручило подозрение командующему ВС ВСУ Сергею Дроздову в связи с этой катастрофой. В конце апреля по этому делу обвинения вручили двум военным и депутату Харьковского облсовета.

В мае этого года Печерский суд Киева отправил троих фигурантов дела о катастрофе под ночной домашний арест.

Позже Госбюро расследований установило, что одной из причин крушения самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области стало выполнение полетов конвейерным способом ради экономии топлива.