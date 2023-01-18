Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что версии трагедии с вертолетом в Броварах рассматривает следствие. Среди них и диверсия, и неисправность техники.

"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", - заявил он в своем телеграм-канале.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что всего известно о 16 погибших, из них 2 детей.

22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната вертолет, разбившийся в Броварах, выполнял задачу ГосЧС. Это была спасательная операция. "Случилась такая неприятная ситуация и больше о ней расскажут именно сотрудники ГосЧС", - рассказал он в эфире телемарафона.

Вертолет упал сегодня утром рядом с детским садом и жилым домом.

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