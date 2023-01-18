На месте трагедии в Броварах, где вертолет упал рядом с детским садиком, продолжают ликвидировать последствия авиакатастрофы.

"Страна" побывала на месте трагедии.

Место крушения ограждено. Кроме спасателей, там присутствуют также кареты скорой помощи и авто ритуальных услуг.

Вокруг лежат обломки вертолета.

На еще одном видео очевидица крушения прокомментировала произошедшее.

"Дети погибли... очень тяжело. Что можно сказать? Бахнуло, я подумала, что это ракета", - сказала она.

Напомним, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел - глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

В Офисе президента заявили, что вертолет летел в одну из горячих точек.

Также мы писали, что в ГСЧС рассказали подробности об авиакатастрофе в Броварах. Там заявили о 15 погибших (ранее сообщалось о 18), и травмировании 25 человек (15 взрослых и 10 детей).

Кроме того, сообщалось, что Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Броварах и поручил СБУ расследовать произошедшее.

"Страна" следит за новостями 18 января в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.