Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое заявление о случившейся трагедии в Броварах и крушении вертолета, при котором погибло руководство МВД.

Об этом он написал в официальном телеграм-канале.

"По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета.

Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", - написал Зеленский.

По его словам, он поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро!", - написал президент Украины.

Как сообщалось, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. "Страна" публиковала фото и видео последствий падения вертолета.

По данным Офиса президента, вертолет летел в одну из горячих точек.

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