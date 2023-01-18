Воспитательница детского сада в Броварах Киевской области описала авиакатастрофу, свидетельницей которой она стала.

Видео появились в соцсетях.

"Сначало гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а потом после зарева услышали взрыв. Все прилегли, эвакуировались в укрытие быстренько. Мы успели принять четверо деток и сразу родители их забрали", - рассказала она.

По ее словам, все произошло в 8 утра, то есть, в то время, когда происходил этап приема детей.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 18 человек, в том числе - трое детей. 29 человек ранены, среди них - 15 детей.

Как сообщалось, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел - глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Также сообщалось, что вертолет с руководством МВД, который разбился в Броварах, летел в одну из горячих точек.

Мы публиковали фото и видео последствий падения вертолета.

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