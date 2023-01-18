Появилась официальная информация ГСЧС по авиакатастрофе в Броварах. В частности спасатели называют состав экипажа, данные о погибших и пострадавших.

Сообщение ГСЧС появилось в телеграм-канале спасателей.

По данным ГСЧС, на борту вертолета находились 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, и 3 члена экипажа ГСЧС.

В ГСЧС заявляют о 15 погибших (ранее сообщалось о 18), и травмировании 25 человек (15 взрослых и 10 детей). Сообщают, что данная информация требует уточнения.

Также с ГСЧС добавили, что кроме детского сада поврежден также 14-этажный жилой дом (там выбиты стекла) и 3 легковых авто.

Кроме того, подтвердили, что вертолет принадлежал ГСЧС (ЕС-225, бортовой номер 54).

Как сообщалось, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В катастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел - глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Мы публиковали фото и видео последствий падения вертолета.

По данным Офиса президента, вертолет летел в одну из горячих точек.

Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

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