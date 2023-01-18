Количество погибших в результате крушения вертолета в Броварах увеличилось до 16 человек, среди них - трое детей.

Об этом сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона.

Она добавила, что 25 человек находятся в медучреждениях. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. По словам представителя Нацполиции, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации. У всех пострадавших степень травм разной тяжести, добавила она.

Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что на данный момент госпитализировано уже 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, ранее в ГСЧС заявляли о 15 погибших.

В этой катастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел - глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

"Страна" побывала на месте авиакатастрофы, где продолжают ликвидировать ее последствия.

В отдельном материале мы разбирались, что известно о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД.

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