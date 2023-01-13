Госконцерн "Укроборонпром" завершает разработку ударного дрона с дальностью полета в тысячу километров.

Об этом сообщила в пятницу, 13 января, официальный представитель "Укроборонпрома" Наталья Сад на брифинге в Media Center Ukraine, пишет "Интерфакс-Украина".

В госконцерне заявляют, что дрон может нести 75 кг полезного груза и уже прошел летные испытания.

"На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более 1000 км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, сейчас говорить ничего не можем", - сказала на брифинге официальный представитель "Укроборонпрома" Наталья Сад.

Также она заявила, что Украина начала производить снаряды для минометов своей разработки. Мина, усовершенствованная "Укроборонпромом", производится на мощностях одной из стран НАТО.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" заявили, что разработанная модель беспилотников частично состоит из деталей иностранного производства, однако разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, сборка и техническое обслуживание дронов осуществляется отечественными специалистами.

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