В ночь с 25 на 26 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Зафиксировано попадание по промышленному предприятию.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в результате попадания по промышленному предприятию обошлось без жертв.

Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога. Также в воздушном пространстве области были зафиксированы "шахеды". Кроме того, Лукашук предупреждал об угрозе ракетного удара.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 26 января РФ атаковала Украину 24 дронами-камикадзе. По предварительной информации, все иранские беспилотники были сбиты Вооруженными силами Украины.

Также мы писали о том, что на этой неделе прокуратура объявила о подозрении командиру авиаполка РФ, которого обвиняют в отдаче приказов о нанесении ракетных ударов по дому в Днепре, торговым центрам в Кременчуге и Одессе и другим гражданским объектам Украины. Речь идет о командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил РФ.