Утром во вторник, 24 января, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что россияне продолжили попытки наступления на Донбассе.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Основные моменты:

1. Противник нанес девять ракетных ударов по Харьковской, Донецкой и Запорожской областям.

2. Продолжается наступление РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском направлении все атаки были отражены. На Запорожском противник обороняется.

3. Отражены атаки в районе Краснопоповки Луганской области. В Донецкой - у Белогоровки, Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Новобахмутовки, Красногоровки, Водяного, Марьинки.

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