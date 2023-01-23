На восточном направлении подразделения ЗРК ВСУ сегодня уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

По данным Генштаба ВСУ, цели были уничтожены в понедельник, 23 января, с 10:00 до 16:00.

Утром Генштаб отчитался, что за сутки украинские военные уничтожили 720 человек личного состава армии агрессора, 5 танков, 8 боевых бронированных машин. А общие боевые потери противника по состоянию на 23 января ориентировочно составили около 121 480 человек.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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