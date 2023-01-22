В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 22 января. Сообщается, что россияне атакуют на четырех направлениях и обстреливают приграничные населенные пункты.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Ракетный удар за весь день был один - в Запорожской области (по критической инфраструктуре). Авиационных - 5, обстрелов из РСЗО - более 20. Никаких попыток наступательных действий с северных направлений не наблюдается, но идет постоянный артиллерийский и минометный обстрел приграничных населенных пунктов. Наступательные действия противник ведет на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Запорожском направлениях. Второй день подряд в сводках не упоминается в качестве обстрелянных точек Соледар, который, по утверждению российской стороны, она заняла. Также в вечерней сводке не упоминается Клещеевка к югу от Бахмута, о захвате которой заявляли в РФ (Украина этого не подтверждала).

Ранее мы писали, что РФ нанесла ракетный удар по двум селам в Запорожье, повреждены жилые дома и коммуникации.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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