Украина создает новые воинские соединения под оснащение их натовским вооружением.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев в комментарии CNN.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна", - сказал генерал-лейтенант.

"Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон оснащен "Брэдли", если мы его получим, или "Леопардами", - добавил Наев (отметим, в поставках "Леопардов" Германия пока отказывает).

Несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили CNN, что Украина хочет занять более выгодное положение прежде, чем Россия укрепит свои позиции и нарастит батальонные тактические группы.

Украинцы опасаются, что второе российское наступление может начаться в течение двух месяцев. К весне 150 000 россиян, призванных прошлой осенью, будут обучены и, вероятно, включены в боеспособные части.

Ранее Генсек НАТО призвал предоставить Украине больше оружия.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский на заседании "Рамштайн" призвал страны НАТО ускорить поставки оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.