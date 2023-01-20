Президент Украины Владимир Зеленский через видеосвязь подключился к встрече в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает портал FLASH.

В обращении он призвал предоставить Украине танки.

"Прошу вас принять необходимые решения, чтобы остановить Россию. Не следует больше терять время, так как российские войска сейчас перегруппировываются. Кремль должен проиграть", - заявил президент.

Также в обращении к "Рамштайну" Зеленский призвал страны НАТО ускориться в военной поддержке, так как время играет на РФ.

"У нас очень мало времени – нам нужно все делать быстрее, нужно больше оружия", - сказал он.

Напомним, глава Пентагона Остин в своей речи в Рамштайне заявил о наступлении переломного момента в войне.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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