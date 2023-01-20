В пятницу, 20 января, состоится встреча в Рамштайне. Это уже восьмая встреча в Германии, на которой союзники обсуждают военную помощь Украине.

На повестке дня будет предоставление дополнительной военной помощи на фоне угрозы нового наступления РФ, о которой говорят в последнее время. В частности, сегодня могут договориться о поставках немецких танков Leopard 2.

В правительстве ФРГ придерживаются позиции, что решение должны принимать коллективно все союзники по НАТО.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.