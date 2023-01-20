Финляндия объявила о предоставлении Украине самого большого, 12-го пакета военной помощи на сумму в 400 миллионов евро.

Об этом говорится на сайте Минобороны Финляндии.

Содержание пакета помощи не разглашается, тем не менее, министр обороны Микко Савола сообщил, что Финляндия предоставляет "тяжелое оружие и боеприпасы".

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что передаст Украине танки Leopard, но при условии, если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине. Ниинистё отметил, что количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и ещё не является государством-членом НАТО.

О новом пакете военной помощи объявили и в США. Пентагон заявил о новом пакете помощи Украине на сумму около $2,5 млрд.

Также Польша объявила о выделении нового пакета помощи Украине, в который войдут советские зенитки С-60 1940-х годов.

Напомним, Вашингтон готовится объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине, в который не войдут танки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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