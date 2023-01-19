Польша объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом говорится в декларации, подписанной участниками встречи представителей министерств обороны европейских стран в Эстонии.

Новый пакет военной помощи Польши включает зенитные установки С-60 и 70 тысяч единиц боеприпасов к ним.

С-60 – это разработанный в 1940-х годах советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки калибра 57 миллиметров.

Также отмечается, что Польша уже передала Украине 42 боевые машины пехоты и учебные пакеты для двух механизированных батальонов, а также продолжает поставки 155-мм гаубиц KRAB и разных видов боеприпасов для ВСУ.

Отдельно отмечается, что Польша готова передать Украине роту (14) танков Leopard 2 с тысячей боеприпасов, но только в рамках международной коалиции.

"Польша будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь столько, сколько необходимо", - написано в декларации.

Вчера "Страна" сообщала, что США готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине. Правда, в нем не будет танков.

А сегодня стало известно, что новый крупный пакет военной помощи от США, объем которого может составить 2,6 миллиарда долларов, может включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley.